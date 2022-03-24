Названо условие стабилизации ситуации с офисной бумагой в России

В АКРА заявили, что ситуация с офисной бумагой наладится при поставках хлората натрия

Старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова назвала условие стабилизации ситуации на рынке офисной бумаги в России. Она заявила РИА Новости, что нормализация возможна после того, как будут налажены поставки хлората натрия.

По ее словам, ряд российских производителей бумаги столкнулись с дефицитом реагентов.

Так, крупный российский производитель Sylvamo наблюдает нехватку химикатов, которые попали под ограничения европейских поставщиков. Отмечается, что основную часть реагентов для российских производств поставлял финский производитель Kemira.

«Скорость стабилизации ситуации будет напрямую зависеть от того, насколько быстро и эффективно удастся наладить поставки хлората натрия из других стран (наиболее вероятный кандидат — Китай), либо внести изменения в процесс производства и использовать альтернативные отбеливатели», — предположила Можарова.

Эксперт пояснила, что рост цен на офисную бумагу стал естественным проявлением «законов микроэкономики по определению цены на рынке». Предложение уменьшилось, спрос вырос исключительно вследствие ожидания дефицита, заверила Можарова. Она подчеркнула, что ситуация со временем должна стабилизироваться.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки обоснованности роста цен на бумагу из-за большого количества жалоб от граждан. Накануне издание «Фонтанка» сообщило, что в Санкт-Петербурге офисная бумага подорожала в шесть раз, однако и по такой цене приобрести ее могут не все желающие.