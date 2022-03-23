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ФАС начала проверять рост цен на бумагу

ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу в России

Фото: Christa Dodoo / Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки обоснованности роста цен на бумагу. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства сообщает ТАСС.

Причиной для проверки названо большое количество жалоб от граждан. ФАС запросила у крупнейших производителей необходимую информацию. Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, приведшее к необоснованному росту цен, ведомство пообещало незамедлительно принять меры реагирования.

После начала вооруженного конфликта на Украине ряд поставщиком мелованной бумаги, в том числе Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, объявили об уходе из России или приостановке деятельности. Российские предприятия столкнулись с проблемами с доставкой импортных химикатов, что привело к ограничению производства.

На этой неделе Минпромторг заверил, что дефицита бумаги не предвидится, а один из крупнейших комбинатов уже перестроил свою работу и сумел адаптироваться к изменившимся условиям.

Накануне издание «Фонтанка» сообщило, что в Санкт-Петербурге офисная бумага подорожала в шесть раз, однако и по такой цене приобрести ее могут не все желающие.

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Платон Щукин
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