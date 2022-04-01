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Путин разрешил платить за иностранные самолеты в рублях

Российские компании смогут заплатить за лизинг самолетов иностранцам в рублях

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Российское компании смогут заплатить за покупку или лизинг самолетов иностранцам из «недружественных стран» в рублях на счета в российских банках, следует из указа президента страны Владимира Путина.

Текст указа «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе идет речь об обязательствах перед иностранными лицами, связанными с «недружественными государствами», «по уплате арендных, лизинговых и иных платежей» в рамках договоров, касающихся воздушных судов и авиадвигателей.

Согласно указу, обязательства будут считаться выполненными в том случае, если они исполнены перед их основными хозяйственными обществами — резидентами путем перечисления должником на счет основного хозяйственного общества — резидента в российском банке средств в рублях. Сумма должна быть эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу российского Центробанка на день исполнения обязательств.

31 марта Путин подписал документ, регулирующий расчеты с «недружественными странами» за газ.

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Платон Щукин
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