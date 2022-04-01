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Экономика

Аналитик обозначил предел укрепления рубля

Аналитик Антонов предположил, что в нынешних условиях доллар может стоить 30-50 рублей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов обозначил предел укрепления рубля в беседе с агентством «Прайм».

Как напомнил Антонов, на данный момент с одной стороны действуют жесткие ограничения на покупку, использование и вывоз валюты, а с другой — падает российский импорт. Но даже в нынешних условиях доллар может стоить и 50, и 30 рублей, уверен он. При этом очень дешевая национальная валюта российскому бюджету не нужна. «Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — пояснил он.

Строить средне- и долгосрочные прогнозы в таких условиях невозможно, не обладая всеми данными, отметил аналитик. Он предположил, что в ближайшее время Центробанк может начать ослаблять свои меры. В частности, регулятор может снизить ключевую ставку до 13-15 процентов годовых или уменьшить комиссию на покупку валюты на бирже, которая в настоящий момент составляет 12 процентов. До этого времени рубль сохранит тенденцию к плавному укреплению, заключил Антонов.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что для укрепления российской валюты до 74 рублей за доллар нужно повысить эффективность экономики. В ближайшие две недели рубль продолжит свое укрепление, стремясь вернуться к значениям 20-х чисел февраля, спрогнозировал он.

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Марина Совина
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