Названы условия снижения курса доллара до 74 рублей

Финансист Беляев заявил, что для укрепления рубля нужна эволюция экономики

Экономист Михаил Беляев считает, что для укрепления российской валюты до 74 рублей за доллар нужно повысить эффективность экономики. Это условие он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Фундаментальное значение рубля это 76 за доллар. Это то, что было до всех событий. Для того чтобы повысить курс до 75-74 нужно повысить эффективность экономики», — высказался Беляев.

Фундаментальное значение рубля определяется общим состоянием экономики. Ее в России сложно назвать стабильной в нынешних реалиях, но, тем не менее, она развивающаяся, заметил Беляев.

Общее состояние экономики определяет так называемый равновесный курс одной валюты по отношению к другой, рассказал Беляев. В ближайшие две недели рубль продолжит свое укрепление, стремясь вернуться к значениям 20-х чисел февраля, спрогнозировал эксперт.

Чтобы укрепить его еще больше потребуются значительные изменения в экономике, пояснил Беляев. Их в ближайшее время не предвидится. К тому же экономика инертна, ей потребуется время на то, чтобы все новые механизмы заработали как нужно, подчеркнул экономист.

«В рамках колебательного движения, под влиянием спроса и предложения рубль может на короткий срок выйти на значения в 74-75, но фундамента под этим укреплением нет. Для этого должна эволюционировать экономика в позитивном плане. Мы движемся в этом направлении медленно и говорить, что в скором времени мы увидим радикальные перемены, которые повлияют на курс тоже было не профессионально», — заключил специалист.

В ходе торгов на Московской бирже 31 марта курс евро опустился ниже 88 рублей — в моменте стоимость валюты достигала 87,7 рубля, свидетельствуют данные площадки. В прошлый раз евро находился на такой отметке лишь 21 февраля.