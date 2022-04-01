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Сбербанк сообщил о закрытии офиса в Лондоне

Сбербанк прекращает работу офиса Sberbank CIB (UK) Limited в Лондоне

Фото: TAdviser

Сбербанк прекращает работу офиса Sberbank CIB (UK) Limited в Лондоне. Об этом сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы банка Полина Тризонова.

По словам Тризоновой, решение о закрытии офиса приняли по итогам переоценки экономического потенциала присутствия в стране. В пресс-службе банка уточнили, что все обязательства перед клиентами будут выполнены.

«Ключевые сотрудники компании продолжают выполнять свои функции», — заверила Тризонова. Она отметила, что Сбербанк остается в контакте с местным регулятором FCA.

Ранее в Сбере сообщили, что дочерний банк организации в Швейцарии — Sberbank (Switzerland) AG — продолжит работать в штатном режиме. «Sberbank (Switzerland) AG имеет достаточный уровень капитала и активов для продолжения своей деятельности», — заявила Тризонова.

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Варвара Кошечкина
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