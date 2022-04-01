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Бывшая сотрудница СБУ рассказала о дискриминации в ведомстве

Экс-сотрудница СБУ заявила, что ведомство набирало сотрудников только с Западной Украины

Фото: РИА Новости

Бывшая сотрудница Службы безопасности Украины (СБУ) рассказала о дискриминации при наборе сотрудников на работу в ведомство. По ее словам, с 2010-2011 годов в СБУ брали кадры только с Западной Украины. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам женщины, из СБУ «выдавливали» сотрудников, а вместо них брали людей из западной части страны. «Больше того вам скажу: год где-то 2010-11-й была команда, у нас же есть факультет подготовки кадров для СБУ, было сказано не брать конкретно харьковских, только Львов, Ивано-Франковск, только оттуда, только западных», — рассказала она.

Экс-сотрудница СБУ заявила, что лично ее это правило не коснулось, так как у нее «было три калеки в отделе, они занимались вообще не этим».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назвал предателями и лишил званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ) —бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. Зеленский назвал их «антигероями» и отметил, что сейчас у него «нет времени заниматься всеми предателями», но в будущем каждый из них будет наказан.

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Алевтина Запольская
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