Зеленский назвал предателями и лишил званий двух генералов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий генералов СБУ Наумова и Криворучко

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предателями и лишил званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

Известно, что званий лишились бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко. «Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — заявил Зеленский.

Преследование оппозиции

Ранее глава Украины сообщил о приостановке Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) деятельности ряда партий на время военного положения. Решение коснулось оппозиционных политических партий, которые не поддерживают нынешнюю власть. В перечень вошли «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо». Зеленский поручил министерству юстиции «немедленно обеспечить прекращение деятельности» этих организаций.

Украинские власти также заявили об арестах некоторых политиков и журналистов. Например, 18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. После начала российской военной операции он сбежал из-под домашнего ареста. Политик проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с мая 2021 года.

12 марта Государственное бюро расследований Украины объявило в международный розыск депутата Верховной Рады Илью Киву. Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам и заочно избрал экс-депутату меру пресечения в виде содержания под стражей. Киву, неоднократно выступавшего с критикой в адрес действующей украинской власти, также подозревают в государственной измене.

Всеукраинский референдум

Между тем, Зеленский в ходе переговоров с Россией настаивает на проведении референдума, чтобы украинский народ сам принимал решение по вопросу Крыма и Донбасса, о котором политики не могут договориться.

Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму Владимир Зеленский президент Украины

«А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией», — заключил украинский лидер.

Он также назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию. Это — суверенитет и территориальная целостность Украины, которые «не подлежат сомнению», заявил он. «Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине», — подчеркнул Зеленский.

В ЛНР в ответ обвинили президента в попытке завести переговоры в тупик. По словам представителя республики Родиона Мирошника, критические вопросы — закрепление в конституции стремление в ЕС и НАТО — принимались без всеукраинского референдума. «А вопрос "военных компромиссов" в период военных действий, массовой эвакуации населения и разгула украинской военной пропаганды предлагается вынести на всеукраинский референдум?», — заявил Мирошник.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам президента, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

