В ЛНР обвинили Зеленского в попытке завести переговоры в тупик

В ЛНР сочли предложение Зеленского о всеукраинском референдуме неадекватным

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения всеукраинского референдума о статусе Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Крыма очень похожи на попытку завести переговоры по украинскому кризису в тупик. С такой оценкой выступил представитель ЛНР Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

«Критические вопросы, которые и привели Украину к критическому состоянию, — закрепление в конституции стремление в ЕС и НАТО — принимались без всеукраинского референдума, а вопрос "военных компромиссов" в период военных действий, массовой эвакуации населения и разгула украинской военной пропаганды предлагается вынести на всеукраинский референдум?» — задался вопросом Мирошник.

Представитель ЛНР считает, что украинский президент неадекватно представляет себе возможность реализации озвученных им предложений.

21 марта Зеленский рассказал, что считает всеукраинский референдум средством для решения вопроса о статусе Крыма и Донбасса. «Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму», — обозначил ранее свою позицию украинский президент.

В ночь с 21 на 22 марта Зеленский также выразил желание обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным. Первым шагом на пути к решению вопроса украинский президент считает остановку боевых действий и гарантии безопасности для Украины.