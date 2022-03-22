Зеленский выразил готовность обсудить Крым и Донбасс с Путиным

Зеленский заявил, что готов обсуждать Крым и Донбасс на встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Суспiльне» выразил готовность обсуждать тему Крыма и Донбасса с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Глава украинского государства заявил, что это актуальнаые и важные вопросы, однако решение произойдет не на первой встрече, а после получения Киевом гарантий безопасности.

«Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал — гарантии безопасности, завершение войны», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины призвал провести всеукраинский референдум для того, чтобы окончательно обозначить компромиссы на переговорах между Киевом и Москвой. Речь идет о гарантиях безопасности для Донбасса и Крыма. По словам главы государства, народ должен будет дать ответы на те или иные форматы компромиссов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.