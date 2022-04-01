Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Президент Зеленский лишил званий генералов СБУ Андрея Наумова и Сергея Криворучко

Украинский президент Владимир Зеленский лишил званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает РБК.

Так, званий лишились бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко. «Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — написал Зеленский.

1 марта Владимир Зеленский назначил главой Киевской военной администрации генерала Вооруженных сил (ВСУ) Николая Жернова. По словам президента, военный выполняет обязанности по защите города вместе с действующим мэром Виталием Кличко.