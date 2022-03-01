Зеленский назначил главу военной администрации Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской военной администрации генерала Вооруженных сил (ВСУ) Николая Жернова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, новый глава администрации является профессиональным военным и будет выполнять обязанности по защите города вместе с действующим мэром Виталием Кличко.

«Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя сфера ответственности, и теперь это будет общая работа мэра и главы военной администрации», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины прокомментировал итоги переговоров между представителями Москвы и Киева, которые состоялись 28 февраля на территории Белоруссии. «Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — отметил он.