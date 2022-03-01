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Зеленский назначил главу военной администрации Киева

Президент Украины назначил генерала ВСУ Жернова главой военной администрации Киева

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской военной администрации генерала Вооруженных сил (ВСУ) Николая Жернова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, новый глава администрации является профессиональным военным и будет выполнять обязанности по защите города вместе с действующим мэром Виталием Кличко.

«Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя сфера ответственности, и теперь это будет общая работа мэра и главы военной администрации», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины прокомментировал итоги переговоров между представителями Москвы и Киева, которые состоялись 28 февраля на территории Белоруссии. «Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — отметил он.

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Алевтина Запольская
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