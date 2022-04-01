Британской компании Shell предрекли трудности из-за санкций против России

Bloomberg: Shell не сможет рассчитаться за газ из-за санкций Британии против Газпромбанка

Британско-нидерландской топливной компании Shell предрекли трудности из-за санкций против России. По информации агентства Bloomberg, в этом месяце она не сможет рассчитаться за российский газ, поскольку Великобритания, в отличие от Евросоюза, ввела санкции против Газпромбанка. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что «Газпрому» известно об этой проблеме, и в настоящее время стороны пытаются ее решить. Представители Shell заверили Bloomberg, что «пристально следят за ситуацией».

По данным агентства, у Shell есть 20-летний контракт с «Газпромом» на 1,2 миллиарда кубометров газа в год до 2031 года с поставкой в Германию и договор на 1,4 миллиарда кубометров до 2028 года. На них приходится 1,5 процента объемов газа, которые российская компания поставляет в год ключевым иностранным клиентам.

Ранее Shell объявила об отказе от российских нефти и газа. Первым шагом к реализации этого решения станет прекращение спотовых закупок сырья из России.

