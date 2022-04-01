Российский врач назвала предотвращающие старение кожи продукты

Диетолог Филиппова рассказала о пяти продуктах, которые предотвратят старение кожи

Российский эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала пять продуктов, которые помогут предотвратить старение кожи. Комментарий эксперта приводит Пятый канал.

Доктор заявила, что первое место в рационе женщины должно занимать авокадо, в составе которого содержится большое количество жиров, витаминов и других полезных микроэлементов. По словам врача, благодаря наличию фолиевой кислоты и железа авокадо помогает предотвратить старение и благоприятно влияет на все системы организма в целом.

Помимо этого, необходимо регулярно потреблять в пищу киви, которое является мощным антиоксидантом и источником витамина С. Как рассказала Филиппова, этот фрукт способен не только замедлить процесс старения кожи, но и повлиять на работу таких внутренних органов, как почки, кишечник, желудок.

В то же время абрикос богат не только витаминами, но и клетчаткой, отмечает доктор. «Клетчатка положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Соответственно, улучшаются процессы усвоения питательных веществ и других полезных свойств», — пояснила она.

Кроме того, медик заверила, что ультрафиолет — один из главных провокаторов старения кожи, а в груше содержатся специальные вещества, которые способны его нейтрализовать и осветлить уже имеющиеся пигментные пятна.

Вдобавок эксперт подчеркнула, что лимон — еще один фрукт, который способен продлить молодость лица: он так же, как и киви, богат антиоксидантными свойствами и витамином С. «Лимонная кислота способствует улучшению усвоения железа, которое тоже необходимо для процессов нашего организма», — заключила специалистка.

Ранее врач Татьяна Баллирано предупредила россиянок о способности молочной продукции обезобразить лицо. По словам эксперта, она может привести к появлению прыщей, темных кругов под глазами, отечности и раздражениям.