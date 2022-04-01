Южная Корея отменила визы для россиян

Южная Корея с 1 апреля возобновила безвизовый режим с Россией

Южная Корея с 1 апреля возобновила безвизовый режим с Россией. Об этом сообщается на сайте системы электронной авторизации Korea electronic traver authorization (K-ETA).

Сеул отменил безвизовый режим в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Теперь россияне, наравне с гражданами еще 95 стран, снова могут пребывать в Южной Корее не более 60 дней подряд и не более 90 дней в целом за период в 180 дней.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Франция снимет ограничения на выдачу всех типов виз россиянам, в том числе туристических. При этом отмечается, что получение визы не означает автоматическое разрешение на въезд в страну. Чтобы удостовериться в возможности пересечения границы, россиянам порекомендовали проверять информацию на сайте Министерства внутренних дел Франции.