Франция снимет все ограничения на выдачу виз россиянам

Франция снимет ограничения на выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля

С 1 апреля Франция снимет ограничения на выдачу всех типов виз россиянам, в том числе туристических. Такая информация появилась на сайте Генерального консульства республики.

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — говорится в сообщении.

Так, россиянам не нужно будет предоставлять сертификаты о вакцинации, одобренные в ЕС, или подтверждать наличие выданной ранее французской визы.

При этом отмечается, что получение визы не означает автоматическое разрешение на въезд в страну. Чтобы удостовериться в возможности пересечения границы, россиянам порекомендовали проверять информацию на сайте Министерства внутренних дел Франции.

Ранее в марте Индия возобновила выдачу пятилетних электронных туристических виз для граждан 156 стран, в том числе россиянам. Иностранные путешественники, получившие такие визы, смогут въезжать в Индию только через назначенные морские и воздушные контрольно-пропускные пункты. Пересечение сухопутной границы с электронными визами запрещено.

