Популярная азиатская страна начала выдачу пятилетних туристических виз

Индия возобновила выдачу пятилетних электронных туристических виз

Индия возобновила выдачу пятилетних электронных туристических виз для граждан 156 стран, в том числе россиянам. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, иностранные путешественники, получившие такие визы, смогут въезжать в Индию только через назначенные морские и воздушные контрольно-пропускные пункты. Например, россиянам разрешат прибывать в популярную азиатскую страну через Дели, Мумбаи, Гоа и еще 25 пунктов назначения.

Пересечение сухопутной границы с электронными визами запрещено. Кроме того, власти начали выдачу долгосрочных виз на 10 лет, однако они доступны только туристам из США и Японии.

По данным компании China Travel, новый тип виз уже оформляют в Посольстве Индии в Москве. Стоимость услуги составляет 125 долларов (около 11,8 тысячи рублей).

В АТОР отметили, что пятилетние визы будут актуальны для россиян, которые часто бывают в Индии, имеют там работу или планируют перезимовать в теплой стране.

Ранее в марте национальная индийская авиакомпания Air India заявила о планах увеличить число рейсов по маршруту Москва — Нью-Дели. Как рассказал посол России в Индии Денис Алипов, власти страны хотят принимать большее количество туристов из России.

