Вторая по численности страна мира захотела принять больше туристов из России

Посол России в Индии Алипов заявил, что Air India увеличит число рейсов из Москвы

Национальная индийская авиакомпания Air India заявила о планах увеличить число рейсов по маршруту Москва — Нью-Дели в ближайшее время. Об этом сообщил посол России в Индии Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24», пишет ТАСС.

По словам Алипова, власти Индии хотят принимать большее количество туристов из России. В настоящее время российская авиакомпания «Аэрофлот» вынуждена приостановить рейсы во вторую по численности страну мира, поэтому индийский перевозчик Air India со своей стороны планирует возместить потерянные провозные мощности.

«Я уверен, что она [Индия] не просто может принять максимальное число российских туристов, но и была бы весьма заинтересована в этом. Между Москвой и Дели осуществляются рейсы авиакомпании Air India, в ближайшем будущем число этих рейсов будет увеличено», — добавил посол.

Ранее в марте член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева назвала страны, ожидающие увеличения турпотока из России. Среди них оказались Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.