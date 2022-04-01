Диетолог назвал оптимальное время для употребления кисломолочных продуктов

Диетолог Бобровский посоветовал употреблять кисломолочные продукты на голодный желудок

Для нормализации микрофлоры кишечника кисломолочные продукты следует принимать в определенное время. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

По словам специалиста, крайне важно употреблять кисломолочные продукты на голодный желудок, чтобы получить максимум пользы от бифидобактерий. Он уточнил, что после приема пищи должно пройти как минимум полтора часа. При этом Бобровский отметил, что для ощущения положительных эффектов от натурального пробиотика, необходимо употреблять кисломолочные продукты не менее двух недель.

В то же время врач добавил, что самая большая польза кисломолочных продуктов заключается в том, что они являются поставщиками аминокислот, которые являются важным строительным материалом для организма. Кроме того, в таких продуктах много кальция, укрепляющего кости. Бобровский подчеркнул, что получать эти вещества человеческий организм может в любое время.

В заключение диетолог рекомендовал в среднем употреблять один-два стакана кефира в день. При этом Бобровский посоветовал выбирать продукты с жирностью около 2,5 процентов.

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