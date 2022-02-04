Россиян предупредили об опасности молока

Нутрициолог Анна Лысенко заявила, что употребление молочных продуктов может привести к негативным последствиям для организма. Об этом она сообщила в интервью Ura.ru.

Лысенко призвала отказаться от употребления молочных продуктов. Она объяснила свою позицию процессом усвоения такой еды, а также способом ее изготовления. По словам нутрициолога, скот получает гормоны, которые впоследствии употребляют россияне вместе с молоком, что не является «полезной историей».

Кроме того, специалист предупредила об опасности молока. Употребление этого продукта увеличивает риск развития опухолей, в том числе злокачественных.

«Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных, в том числе. Если есть возможность, молоко лучше заменить на растительное, соевое или кокосовое. Это будет вдвойне полезно для организма», — порекомендовала эксперт.

В свою очередь врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал употреблять молоко с коротким сроком хранения. Он напомнил, что в кисломолочных напитках содержатся бифидо- и лактобактерии, которые являются живыми существами.

«Когда эти бактерии находятся в ней слишком долго, вкусовые качества портятся, увеличивается количество молочной кислоты. Лучше есть это все с коротким сроком годности и местного производства», — подчеркнул диетолог.

Гинзбург добавил, что молочные продукты длительного хранения вызывают опасения из-за качества микрофлоры, которая или ослаблена, или отсутствует. Это делает такую пищу бесполезной. Лысенко добавила, что употребление любых молочных продуктов не имеет смысла.

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