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Россиян предупредили об опасности молока

Нутрициолог Лысенко призвала россиян отказаться от молока из-за риска развития опухолей

Фото: Pixabay

Нутрициолог Анна Лысенко заявила, что употребление молочных продуктов может привести к негативным последствиям для организма. Об этом она сообщила в интервью Ura.ru.

Лысенко призвала отказаться от употребления молочных продуктов. Она объяснила свою позицию процессом усвоения такой еды, а также способом ее изготовления. По словам нутрициолога, скот получает гормоны, которые впоследствии употребляют россияне вместе с молоком, что не является «полезной историей».

Кроме того, специалист предупредила об опасности молока. Употребление этого продукта увеличивает риск развития опухолей, в том числе злокачественных.

«Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных, в том числе. Если есть возможность, молоко лучше заменить на растительное, соевое или кокосовое. Это будет вдвойне полезно для организма», — порекомендовала эксперт.

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В свою очередь врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал употреблять молоко с коротким сроком хранения. Он напомнил, что в кисломолочных напитках содержатся бифидо- и лактобактерии, которые являются живыми существами.

«Когда эти бактерии находятся в ней слишком долго, вкусовые качества портятся, увеличивается количество молочной кислоты. Лучше есть это все с коротким сроком годности и местного производства», — подчеркнул диетолог.

Гинзбург добавил, что молочные продукты длительного хранения вызывают опасения из-за качества микрофлоры, которая или ослаблена, или отсутствует. Это делает такую пищу бесполезной. Лысенко добавила, что употребление любых молочных продуктов не имеет смысла.

Ранее нутрициолог Надежда Цапкина раскрыла вред яблок. Употребление этих фруктов в большом количестве разрушает зубную эмаль.

Марина Совина
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