Нутрициолог раскрыла вред яблок

Нутрициолог Надежда Цапкина раскрыла вред яблок. Она сообщила, что данный фрукт содержит множество витаминов и полезных веществ, однако употребление его в больших количествах может навредить организму. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в этом фрукте содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, магний, фосфор, йод, железо, а также калий, кальций и цинк. Яблоки снижают вероятность возникновения онкологических заболеваний, улучшают память, укрепляют иммунитет и улучшают эластичность сосудов. Также за счет витаминов группы В, фрукт поддерживает здоровье нервной системы.

Цапкина отметила, что употребление яблок в больших количествах может повредить зубную эмаль и стать причиной кариеса. «Цианид — яд, содержащийся в семенах яблоках, поэтому их лучше есть без семян», — сказала она. По ее словам, человеческий организм способен справиться с небольшим количеством цианида, однако превышение дозы может быть опасным.

Специалист порекомендовала съедать в день не более двух средних яблок, и отдавать предпочтение зеленым.

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