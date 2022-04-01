В Совфеде объяснили неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде

Джабаров: движение вертолетов в Белгороде не смогли зафиксировать из-за низкой высоты

Системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение вертолетов, так как они летели слишком низко. Так неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде объяснил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам сенатора, системы ПВО и радары срабатывают на более высоких расстояниях, в основном они защищают от ракет и самолетов. Вместе с тем Джабаров подчеркнул, что Россия должна нанести ответный удар на военный аэродром, откуда вертолеты вылетели в Белгород.

«Я уверен, чтобы будут приняты соответствующие меры по границе, с учетом того, что они используют тактику движения на сверхнизких высотах», — заключил сенатор.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нефтебазу обстреляли украинские войска. По его словам, два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте. Губернатор заверил, что населению ничего не угрожает.