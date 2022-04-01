Женщина украла солярий на глазах у хозяйки салона красоты и попала на видео

Женщина договорилась о покупке солярия и украла его на глазах у хозяйки салона красоты

В Англии женщина договорилась о покупке солярия и украла его на глазах у хозяйки салона красоты. Момент похищения попал на видео. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Известно, что владелица студии Кирен Сехми условилась о продаже кабины женщине (имя не называется), которая откликнулась на ее объявление на сайте Gumtree. Покупательница заявила, что хочет приобрести для своей 16-летней дочери солярий стоимостью 185 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей). При этом Сехми пояснила, что она сама пять лет назад заплатила за него 2000 фунтов стерлингов (около 218 тысяч рублей).

Также хозяйка салона рассказала, что разобрала устройство, чтобы женщине было удобнее его транспортировать автомобилем. Однако сделка так и не состоялась. «В первый раз она не появилась. Затем пришла в слезах и сказала, что ее собака умерла, поэтому я приготовила ей кофе», — пояснила Сехми. Кроме того, владелица студии отметила, что во время второй встречи клиентка поспешно вынесла детали солярия, но так и не вернулась, чтобы заплатить.

Момент похищения кабины попал на камеру наблюдения. Сехми обратилась в полицию с заявлением о краже. В данный момент правоохранители проводят расследование.

Ранее в марте схватка женщин с вором в парикмахерской в Нижнем Новгороде попала на камеру наблюдения. Незнакомец в черно-красной куртке и черных брюках попробовал сорвать золотую цепочку с шеи одной из сотрудниц салона. Однако осуществить задуманное ему не удалось, поскольку на помощь женщине бросились ее коллеги, которые окружили посетителя и впятером удерживали его до прибытия правоохранителей.