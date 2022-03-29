Схватка женщин с вором в российской парикмахерской попала на видео

Схватка женщин с вором в парикмахерской в Нижнем Новгороде попала на камеру наблюдения

Схватка женщин с вором в российской парикмахерской попала на камеру наблюдения. Соответствующее видео приводит Telegram-канал Ni Mash.

Сообщается, что мужчина посетил расположенный на улице Рябцева в Нижнем Новгороде салон красоты с целью подстричься, однако передумал и покинул заведение. При этом через некоторое время несостоявшийся клиент вернулся и попытался совершить ограбление.

На размещенных кадрах видно, как незнакомец в черно-красной куртке и черных брюках попробовал сорвать золотую цепочку с шеи одной из сотрудниц салона. Однако осуществить задуманное ему не удалось, поскольку на помощь женщине бросились ее коллеги, которые окружили посетителя и впятером удерживали его до прибытия правоохранителей.

В сентябре 2020 года неизвестный мужчина вломился в салон красоты в Ростовской области, украл аппарат для эпиляции почти за полмиллиона рублей и попал на видео. На кадрах было видно, как россиянин в спортивном костюме и кепке выносил в руках прибор стоимостью 450 тысяч рублей. Отмечается, что ничего, кроме аппарата, вор не забрал, включая деньги из кассы.