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Президент Таджикистана призвал сограждан запастись продуктами на два года

Президент Рахмон призвал жителей Таджикистана сделать запас продуктов на два года

Фото: Evgeny Biyatov / Reuters

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал о серьезном влиянии ситуации в мире на экономическую и социальную обстановку в республике и попросил сограждан запастись продуктами на два года вперед. Об этом он высказался в своей поздравительной речи по случаю наступления месяца Рамадан, сообщает Sputnik Таджикистан.

Глава государства заявил, что текущий год «будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях», в том числе в плане обеспечения продовольствием. Он призвал соотечественников «быть сплоченными, поддерживать друг друга в трудную минуту, не впадать в панику, быть бережливыми и бдительными», а также много трудиться.

«Мы должны использовать каждый благоприятный весенний день, чтобы своевременно завершить посевную кампанию, заложить основу для богатого урожая. Помнить, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года», — отметил Рахмон.

Ранее председатель Национального совета (верхней палаты парламента) Таджикистана Рустам Эмомали поручил генеральному прокурору республики Юсуфу Рахмону усилить меры для недопущения участия таджикских граждан в преступной деятельности и вооруженных конфликтах за рубежом. Он также призвал его приложить усилия для обеспечения «безопасности информационного пространства страны».

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Георгий Нестеров
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