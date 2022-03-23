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В Таджикистане решили проследить за участием граждан в вооруженных конфликтах

В Таджикистане решили не допустить участия граждан в вооруженных конфликтах за рубежом

Фото: Shutterstock

В Таджикистане решили усилить меры для недопущения участия граждан в преступной деятельности и вооруженных конфликтах за рубежом. С соответствующим поручением генеральному прокурору Юсуфу Рахмону выступил председатель Национального совета (верхней палаты парламента республики) Рустам Эмомали, сообщает «Sputnik Таджикистан».

Эмомали поручил Рахмону принять меры «по выявлению и предупреждению случаев вовлечения и участия граждан Таджикистана в деятельность преступных групп и других незаконных организаций и движений, вооруженного сопротивления на территории других стран», а также обеспечить «безопасность информационного пространства страны».

Согласно постановлению председателя Нацсовета республики, генпрокурор будет обязан каждые полгода отчитываться перед парламентом об исполнении соответствующего решения.

В январе президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создать пояс безопасности вокруг Афганистана, где в прошлом году пришло к власти движение «Талибан» (запрещено в России). Он сообщил, что обстановка в соседнем государстве усложняется с каждым днем, а в афганских провинциях на северо-востоке действуют более 40 лагерей и центров по подготовке террористов.

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Георгий Нестеров
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