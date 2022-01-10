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Президент Таджикистана призвал создать пояс безопасности вокруг Афганистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: обстановка на границе с Афганистаном усложняется

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвал создать пояс безопасности вокруг Афганистана, где в прошлом году пришло к власти террористическое движение «Талибан» (запрещено в России). Запись трансляции доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы», — заявил Рахмон.

По его словам, обстановка там усложняется с каждым днем. «Боевые действия идут прямо вдоль границы между самими талибами. За последние недели только на одном участке погибли 11 и получили [ранения] более 18 талибов. Поэтому нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана», — призвал президент Таджикистана.

Рахмон заявил, что возле южных границ ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана, действуют более 40 лагерей и центров по подготовке террористов, в которых находятся свыше 6000 боевиков. Со второй половины августа 2021 года из тюрем в Афганистане были выпущены тысячи членов террористических организаций, утверждает он.

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«Талибан» взял под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Таджикистан призвал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, в том числе таджики. Душанбе подчеркивал, что не собирается признавать афганское правительство, «сформированное путем угнетения».

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София Сарджвеладзе
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