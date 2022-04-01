Таиланд отменил сдачу ПЦР-тестов для туристов перед прибытием с 1 апреля

Власти Таиланда смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Так, теперь путешественникам не нужно сдавать ПЦР-тест перед прибытием в королевство. Кроме того, для непривитых туристов сокращен срок обязательного карантина с десяти до пяти дней. Тем не менее сохраняется требование о прохождении тестирования сразу после прилета, а также сдача антиген-теста на пятый день отдыха.

«Отмена ПЦР-теста во время низкого сезона абсолютно логична. Пассажиропоток меньше по сравнению с высоким сезоном, и в случае каких-либо перекосов корректировать правила проще», — отметил в беседе с агентством генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали стоимость длительных зарубежных туров. Так, наиболее привлекательные по цене путевки участники туристического рынка предлагают в Черногорию, где проживание обходится в среднем от 51,9 тысячи рублей на одного человека.