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Россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров

В АТОР сообщили, что тур на 21 день в Черногорию обойдется россиянам в 51,9 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным туристам стоимость длительных зарубежных путевок на срок от 21 ночи и более. Информация об этом появилась на сайте организации.

«У нас сейчас туры с длительным размещением составляют до 20 процентов текущих бронирований как зарубежных туров, так и поездок по России. Бронируют как полные турпакеты, так и отдельно наземное обслуживание», — сообщила директор по рекламе и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская. По ее словам, основная категория населения, приобретающая «долгосрочные туры», — семьи с детьми, «удаленщики» и просто желающие временно сменить обстановку граждане.

Так, наиболее привлекательные по цене путевки участники туррынка предлагают в Черногорию, где проживание обходится в среднем от 51,9 тысячи рублей на одного человека. В Турцию можно отправиться за 89,9 тысячи рублей, в Армению — от 92 тысяч, в Сербию — от 95 тысяч.

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Дороже обойдутся длительные поездки в Таиланд, Индонезию и Шри-Ланку. Стоимость путевок в азиатские страны варьируется в пределах 106,1-109,9 тысячи рублей в зависимости от направления.

Как рассказали в пресс-службе компании «Русский Экспресс, самая высокая стоимость путешествий наблюдается в Хорватии, ОАЭ и на Мальдивах, где цена путевок стартует от 132, 280 и 494,8 тысячи рублей соответственно.

Ранее россиянам раскрыли стоимость авиабилетов по открытым зарубежным направлениям. Так, дешевле всего в марте можно отправиться на отдых в Абхазию — стоимость перелета до Адлера начинается от 5 тысяч рублей. Также недорого можно приобрести билет в Белоруссию (15 тысяч рублей), Армению (43,3 тысячи рулей), Кыргызстан (45 тысяч рублей), Турцию (50 тысяч рублей) и Грузию (70 тысяч рублей). 

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Валентина Процкова
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