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Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов на открытые зарубежные направления

Отправиться в Абхазию в марте можно за пять тысяч рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россиянам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на открытые для отечественных туристов зарубежные направления. Об этом пишет «Российская газета».

Так, дешевле всего в марте отправиться на отдых в Абхазию — стоимость перелета до Адлера начинается от пяти тысяч рублей, дальше до курорта можно добраться поездом, автомобилем или на автобусе.

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Также недорого можно приобрести билет туда-обратно в Белоруссию (15 тысяч рублей), Армению (43,3 тысячи рулей), Кыргызстан (45 тысяч рублей), Турцию (50 тысяч рублей) и Грузию (70 тысяч рублей). Минимальная цена в Азербайджан и Бахрейн — от 80 тысяч рублей.

Дороже обойдется перелет в обе стороны в Венесуэлу — от 114,4 тысячи рублей, Казахстан —116 тысяч, а также в Египет и Израиль — от 119 тысяч. Больше всего на поездку придется потратить на Мальдивы и в Катар — от 127 и 230 тысяч рублей соответственно.

Ранее представители туриндустрии заявили о повышенном спросе на туры в Абхазию, а также назвали оптимальную стоимость отдыха на курортах республики в предстоящем летнем сезоне. Так, проживание обходится в среднем от 20-25 тысяч на человека за восемь-девять ночей. Размещение на неделю в одном из самых бюджетных пансионатов «Айтар» стоит примерно 18,2 тысячи рублей в начале июня.

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Валентина Процкова
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