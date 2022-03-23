Россиянам назвали стоимость бюджетного отдыха в Абхазии летом

Размещение в самом бюджетном пансионате Абхазии летом стоит от 18,2 тысячи рублей

Представители туриндустрии заявили о повышенном спросе на туры в Абхазию, а также назвали оптимальную стоимость отдыха на курортах республики в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщает портал Tourdom.

По словам экспертов, Абхазия пользуется популярностью в эконом-сегменте благодаря открытому аэропорту в Адлере. «Направление рулит по ценам, как всегда, поэтому пока выигрывает у Краснодарского края», — отметили специалисты.

Как рассказал руководитель компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, проживание обходится в среднем от 20-25 тысяч на человека за восемь-девять ночей. Размещение на неделю в одном из самых бюджетных пансионатов «Айтар» стоит примерно 18,2 тысячи рублей в начале июня.

Более дорогие варианты — пансионаты «Курорт Пицунда» и «Литфонд», которые можно забронировать за 45 и 50 тысяч рублей соответственно. Лечебный отдых в «Самшитовой роще» обойдется от 76 тысяч рублей.

Ранее в марте россиянка, которая часто путешествует по зарубежным странам, назвала плюсы отпуска в Абхазии. По ее словам, главное достоинство республики — это доступность, так как россияне могут отправиться туда без загранпаспорта, сев на маршрутку из Сочи.

