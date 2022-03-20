Часто путешествующая россиянка рассказала о плюсах отдыха в Абхазии

Часто путешествующая россиянка называла преимуществом отдыха в Абхазии невысокие цены

Российская туристка, которая часто путешествует по зарубежным странам, рассказала о преимуществах отдыха в Абхазии. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Одним из главных плюсов республики девушка назвала ее доступность для соотечественников. «Абхазия — это не Россия, но заграничный паспорт для посещения дружественной республики россиянам не требуется. Сюда просто попасть: можно долететь до Сочи, а затем доехать до границы на маршрутке. Или арендовать машину и передвигаться самостоятельно», — посоветовала она.

Еще одним преимуществом автор назвала невысокие цены на жилье и продукты. Благодаря тому, что в республике можно расплачиваться банковской картой «Мир» и наличными рублями, отдых получается более бюджетный, чем на других зарубежных курортах.

Отдельно блогер выделила красоту местной природы. «Вам точно сюда, если вы любите дышать морским воздухом, любоваться чистейшим небом и могучими скалами, ловить прохладу в брызгах водопадов, гулять в хвойных лесах», — поделилась она впечатлениями.

В конце девушка призналась, что во время поездки в Абхазию ее покорило доброжелательное отношение местных жителей. «Сейчас многие россияне переживают, что к русским туристам за границей будут относиться не так, как раньше. В Абхазии об этом можно даже не думать. В дружественной республике нас всегда ждут, — заверила путешественница. — Россиян здесь действительно любят».

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным туристам популярные страны, доступные для путешествий в марте. Так, наиболее бюджетными вариантами отдыха для россиян стали Абхазия, Армения, Азербайджан, Белорусия, Египет, Индия, Турция, Сербия, Катар, Шри-Ланка, ОАЭ, Непал, куда можно приобрести путевки от 32 до 66 тысяч рублей на человека.