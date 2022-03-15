Россиянам назвали доступные для отдыха в марте страны

В АТОР назвали Абхазию и Армению наиболее доступными для россиян странами для отдыха

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным туристам популярные страны, доступные для путешествий в марте. Информация об этом появилась на сайте организации.

Так, наиболее бюджетными вариантами отдыха для россиян стали Абхазия, Армения, Азербайджан, Белорусия, Египет, Индия, Турция, Сербия, Катар, Шри-Ланка, ОАЭ, Непал, куда можно приобрести путевки от 32 до 66 тысяч рублей на человека. Дороже обойдется поездка в Индонезию, Таиланд, Малайзию, Иран и Узбекистан — за недельный тур путешественникам необходимо будет заплатит от 73,1 до 191,8 тысячи рублей.

Наиболее дорогие варианты отдыха перелагают ЮАР, Сейшелы, Греция, Бахрейн, Мальдивы, Монголия и Маврикий. Стоимость путешествий по данным направления варьируется от 240 тысяч до 423 тысяч рублей на человека.

Ранее в марте эксперты туротрасли назвали российским путешественникам зарубежные направления, доступные без пересадок. В настоящее время россияне могут добраться прямыми рейсами в 15 стран. Среди них — Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан и другие.