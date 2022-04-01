Стало известно об угрозе нехватки дизельного топлива в Европе

Bloomberg: запасов дизельного топлива в Европе осталось всего на 40 дней

Европе грозит нехватка дизельного топлива, запасов которого там осталось всего на 40 дней. О такой угрозе стало известно агентству Bloomberg, передает газета «Известия».

Согласно данным Международного энергетического агентства, на конец января в Евросоюзе было 247,4 миллиона баррелей дизельного топлива, чего хватит на 40 дней. На данный момент в большинстве европейских стран впервые за 15 лет дизель стоит дороже бензина.

По оценкам исполнительных директоров Vitol и Gunvor Рассела Харди и Турбьерна Тернквиста, Евросоюз получал около 750 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки. В целом на Россию приходится около половины европейского импорта дизеля. Кроме того, почти половина внутреннего спроса на средние дистилляты в Великобритании обеспечивалась импортом, треть которого приходилась на Россию. На сегодняшний день стране придется искать альтернативные поставки объемом около 100 тысяч баррелей дизеля в сутки. Поэтому отказ от российских энергоносителей усугубит и без того тяжелую ситуацию на рынке, считает Тернквист.

Фактически альтернативных источников поставок дизельного топлива у ЕС нет. Как считает гендиректор Fuels Europe Джон Купер, остается один вариант: закупать топливо в России, но по документам проводить его как продукцию из других стран.

Ранее политолог Пьер-Эммануэль Томанн предрек, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ грозит Европе внутренними проблемами. В частности, это приведет к росту цен, а также создаст сложности как для промышленности, так и для отдельных граждан.