Москвича осудили за убийство бывшей жены и ее дочери спустя 17 лет

В Москве суд приговорил к 12 годам тренера, задушившего экс-жену и ее дочь 17 лет назад

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор 75-летнему тренеру Юрию Петрову за убийство бывшей жены и ее 15-летней дочери, которое он совершил 17 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчина был осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд установил, что в 2004 году Петров, работавший тренером по гимнастике спортивного клуба, вернулся из заграничной командировки и узнал, что его бывшая супруга и ее 15-летняя дочь претендуют на его московскую квартиру. Женщина во время его отсутствия сдала жилье в аренду и получала деньги, уточнила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Петров решил убить их. 22 августа 2004 года он, скрывая свои преступные намерения, встретил экс-жену с дочерью на автовокзале, куда они приехали из Тульской области, чтобы якобы обсудить вопрос с квартирой. Он провел с ними целый день, создавая видимость хороших отношений. Они гуляли в парке, а вечером Петров напросился к ним домой на улице Островитянова. После ужина он под благовидным предлогом остался ночевать. Когда женщина и ее дочь заснули, Петров задушил обеих подушкой.

После чего он ушел из квартиры незамеченным, а потом улетел из России по рабочему контракту в заграничную командировку.

В 2021 году СКР в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет проверил Петрова на причастность к двойному убийству. Он был задержан. На следствии мужчина дал признательные показания.