В России запустят программу туризма для молодежи

Вице-премьер Чернышенко заявил, что с 1 июня запускается программа молодежного туризма

C 1 июня в России запустят программу молодежного и студенческого туризма. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

По словам Чернышенко, государство продолжает работу по повышению доступности путешествий внутри страны для молодежи. Так, в этом году в программе смогут участвовать студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты, ординаторы, а также победители всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

«Также путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО "Россия — страна возможностей», — добавил вице-премьер.

Ожидается, что в программе примут участие более 10 тысяч молодых людей, для них будет разработано свыше 450 авторских турпродуктов и мероприятий. География проекта насчитывает 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года. Так, молодежи предлагается на выбор три направления: научно-популярный, профориентированный или культурно-познавательный туризм.

Ранее в марте глава Ростуризма Зарина Догузова назвала число россиян, которые воспользуются программой туристического кешбэка в 2022 году. Так, в рамках текущего этапа 500 тысяч граждан купили путевки — оценивается, что всего в акции примут участие 1,2 миллиона человек.