Названо число купивших туры с кешбэком россиян

В 2022 году программой туристического кешбэка воспользуются 1,2 миллиона россиян

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала число россиян, которые воспользуются программой туристического кешбэка в 2022 году — всего в акции примут участие 1,2 миллиона человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что 500 тысяч граждан купили путевки в рамках текущего этапа. «И это те туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля», — отметила глава ведомства во время встречи правительства и представителей туриндустрии.

Догузова также напомнила о новом этапе детского туристического кешбэка, который стартует предстоящим летом. Так, в путешествия смогут отправиться более 150 тысяч школьников, на реализацию программы выделено 500 миллионов рублей.

Ранее, 15 марта, в России запустили очередной этап программы туристического кешбэка, который продлится до 1 мая. Путешественники смогут вернуть часть средств за туры по России, которые состоятся до 1 июля 2022 года.