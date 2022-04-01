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Шанхайская уборщица четыре ночи спала в общественном туалете из-за карантина

В Шанхае уборщица Ли Чуньцяо четыре дня ночевала в туалете из-за карантина

Фото: Thomas Peter / Reuters

В китайском городе Шанхай уборщице Ли Чуньцяо пришлось четыре ночи подряд спать на рабочем месте из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщает South China Morning Post.

Из-за случаев заражения новой коронавирусной инфекцией жилой комплекс, где работала Ли Чуньцяо, закрыли на карантин. В результате ей пришлось с 17 по 21 марта ночевать в общественном туалете. Каждый день с пяти часов утра она дезинфицировала помещение каждые 30 минут.

Ли Чуньцяо приняла решение остаться в помещении, чтобы обеспечить работу туалетов. «Этой уборной пришлось пользоваться большему количеству людей, в том числе медицинским работникам и волонтерам», — объяснила она.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в уборной, ей пришлось зажигать спирали от комаров. С едой и одеждой помогали коллеги и местные жители. Они также принесли ей одеяло и средства индивидуальной защиты.

«Я не могла спать в первую ночь, так как было холодно, и я чувствовала себя странно, но потом я поняла, что кто-то должен быть на дежурстве»,— рассказала женщина. Ли Чуньцяо уже окрестили главной героиней Шанхая.

Ранее сообщалось, что россиянка полгода прожила в аэропорту Екатеринбурга. Она задолжала государству около двух миллионов рублей.

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Рузанна Акмалтдинова
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