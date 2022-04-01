В Минобороны сообщили о проведении учений с боевыми стрельбами на Курилах

Более тысячи российских военнослужащих участвуют в учениях со стрельбами на Курилах

Более тысячи военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) принимают участие в проводящихся на Курильских островах учениях со стрельбами из противотанковых ракетных комплексов и артиллерийских орудий. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «Интерфакс».

В ведомстве указали, что в учениях задействовано около 200 единиц военной и специальной техники. Представители министерства также отметили, что тренировки с военнослужащими пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО будут проведены на полигонах Лагунное и Горные Ключи.

«В ходе занятий артиллеристам на Курильских островах предстоит провести тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчетов по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы», — сообщили в ведомстве, добавив, что для корректировки огня артиллерии планируется использовать беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3».

Отмечается, что комплексные занятия завершатся проведением тактических учений с боевой стрельбой из самоходных артиллерийских установок, противотанковых орудий и комплексов ПТУР.

Ранее стало известно, что в России началось плановое учение соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Уточнялось, что в мероприятии принимают участие более 3 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц техники.