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В России начались учения ракетных войск стратегического назначения

Минобороны России заявило о начале планового учения соединения РВСН
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

В России началось плановое учение соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в Минобороны, пишет РИА Новости.

В военном ведомстве отметили, что в настоящий момент проводится проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением. Уточняется также, что в мероприятии примут участие более 3 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц техники.

Планируется, что в рамках учений будут отработаны вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа.

Основной целью учения в Минобороны называют совершенствование слаженности органов военного управления, а также оценку практических навыков командования и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий.

В феврале стало известно, что РВСН России до конца 2022 года могут получить второй полк межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым блоком «Авангард».

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Евгения Куликова
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