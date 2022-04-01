Сельское хозяйство Украины оказалось на грани коллапса

«АПК-Информ» предсказал Украине потерю 40 процентов посевных площадей

Украина может потерять около 41 процента посевных площадей озимых культур и 39 процентов — яровых, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую статью «Военные балансы продовольствия на Украине» на профильном портале «АПК-Информ». Таким образом, после начала спецоперации сельскохозяйственная отрасль страны оказалась на грани коллапса.

«В целом, по нашим оценкам, в 2022 году посевная площадь под яровыми культурами может составить всего 4,7 миллиона гектаров, что на 39 процентов уступает показателю прошлого года (7,7 миллиона гектаров)», — цитирует издание украинскую статью. При сборе урожая озимых зерновых культур потери оценивают в 3,1 миллиона гектаров.

Прежде всего кризис затронет Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, по «осторожным прогнозам» украинского правительства, страна останется без 20 процентов посевных площадей яровых культур.

При этом Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции в мире — в 2021 году экспорт зерновых культур оценили в 12 миллиардов долларов. До начала военной спецоперации на Россию и Украину приходилось более трети мирового объема экспорта зерновых, также страны лидировали по поставкам подсолнечного масла.

По прогнозам экспертов, уход с рынка продовольствия этих двух стран может обернуться продовольственным дефицитом по всему миру. Страны уже начали искать новых поставщиков. В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили, что для ряда стран существует угроза «катастрофического голода» из-за кризиса на Украине. В первую очередь риски касаются Афганистана, Сирии, Йемена, а также для ряда стран Сахеля и Африканского Рога.

