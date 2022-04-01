Пожар на нефтебазе в Белгороде сняли на видео

Очевидцы сняли видео пожара на нефтебазе в Белгороде, горят резервуары с топливом

Telegram-канал SHOT опубликовал видео пожара на нефтебазе в Белгороде, который произошел утром 1 апреля.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пламя полыхает недалеко от жилых домов. По информации МЧС России, горят резервуары с топливом, передает РИА Новости. Спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары.

О пожаре сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате произошедшего пострадали два человека. Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в безопасный район.