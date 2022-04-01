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Отечественные производители предупредили о подорожании российского вина

В России может подорожать отечественное вино из-за роста стоимости на импортные материалы

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Увеличение затрат на все импортные комплектующие может привести к подорожанию российского вина как минимум на 15 процентов, пишет РБК.

Главная проблема касается пробки, которую поставляют из Португалии и Испании, отмечает винодел и председатель Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Репин. Кроме того, у отечественных производители есть сложности с логистикой, а также с подорожанием вспомогательных материалов и стабилизирующих веществ, которые практически на 100 процентов импортируются.

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Кроме того, на 20 процентов взлетела цена бутылки. Их поставляют российские производители, однако в стекольном производстве тоже имеются импортные составляющие. В марте себестоимость производства стекла в рублях увеличилась еще на 12-15 процентов. Российские компании почти на каждом из этапов производства зависят от импортной продукции, отметил партнер консалтинговой компании Double Magnum Игорь Сердюк.

По оценкам представителей транспортных компаний, в сложившейся после введения санкций ситуации на цены могут оказывать влияние и трудности с логистикой.

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Платон Щукин
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