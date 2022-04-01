Отечественные производители предупредили о подорожании российского вина

В России может подорожать отечественное вино из-за роста стоимости на импортные материалы

Увеличение затрат на все импортные комплектующие может привести к подорожанию российского вина как минимум на 15 процентов, пишет РБК.

Главная проблема касается пробки, которую поставляют из Португалии и Испании, отмечает винодел и председатель Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Репин. Кроме того, у отечественных производители есть сложности с логистикой, а также с подорожанием вспомогательных материалов и стабилизирующих веществ, которые практически на 100 процентов импортируются.

Дербентская винодельческая компания (бренды Di Caspico, «Эндемы») столкнулась с отказом европейских поставщиков поставлять препараты для брожения сусла. Рынок станет искать новые схемы поставок, например, через Казахстан или Азербайджан. Это коснется также оборудования, приведя к двойной процедуре растаможивания, а значит, и к дальнейшему росту стоимости, предупреждают игроки рынка.

Кроме того, на 20 процентов взлетела цена бутылки. Их поставляют российские производители, однако в стекольном производстве тоже имеются импортные составляющие. В марте себестоимость производства стекла в рублях увеличилась еще на 12-15 процентов. Российские компании почти на каждом из этапов производства зависят от импортной продукции, отметил партнер консалтинговой компании Double Magnum Игорь Сердюк.

По оценкам представителей транспортных компаний, в сложившейся после введения санкций ситуации на цены могут оказывать влияние и трудности с логистикой.

