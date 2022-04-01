Власти оценили последствия взрывов под Белгородом

Губернатор Гладков сообщил об отсутствии пострадавших после взрывов под Белгородом

Днем 1 апреля в Белгороде были слышны отзвуки взрывов, которые произошли в районе сел Никольское и Ясные Зори. Последствия ЧП оценил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. «Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередач», — написал Гладков и пояснил, что в настоящий момент ее работа восстановлена.

По словам представителя власти, во втором населенном пункте — селе Ясные Зори — было повреждено одно окно в жилом доме, но обстановка спокойная, пострадавшие также отсутствуют.

Местный сельсовет в кратчайшие сроки займется восстановлением, заверил губернатор.

Ранее 1 апреля стало известно, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, ЧП произошло из-за авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины (ВСУ), которые зашли на территорию России на низкой высоте. Никто не пострадал.