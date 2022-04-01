Невролог назвала главный симптом диагностированного у Брюса Уиллиса расстройства

Невролог Родионова рассказала о симптомах афазии, диагностированной у Брюса Уиллиса

Невролог Ольга Родионова назвала главный симптом расстройства, диагностированного у 67-летнего актера Брюса Уиллиса. Как она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер», главным признаком афазии является нарушение уже сформированной речи.

Афазия, по словам Родионовой, бывает моторной, при которой пациент не может говорить осмысленно, сенсорной, при которой он не понимает обращенной речи, и смешанной, когда нарушено и восприятие, и воспроизведение речи. Кроме того, уточняет доктор, есть амнестическая афазия — при ней человек забывает отдельные слова, названия предметов, но может понимать речь других. При этом афазия может быть симптомом инсульта, опухолей, менингита, рассеянного склероза. Иногда, предупреждает Родионова, под нее маскируются другие заболевания.

Как отмечает специалист, при нарушении когнитивных функций, например при снижении памяти, может складываться впечатление, что у пациента есть речевые расстройства, хотя за ними, на самом деле, скрываются проблемы с памятью. «Также при некоторых психоэмоциональных ситуациях могут быть проявления, имитирующие афазию. Допустим, есть такое понятие "мутизм": пациент отказывается говорить не потому, что не может, а по другим причинам. В этом случае с ним могут работать невролог и психиатр», — рассказывает Родионова.

Эксперт также отметила, что афазия после инсульта проявляется остро, а при развитии опухоли может долго «разгоняться»: проблемы с речью будут проявляться постепенно.

Теперь звезде «Крепкого орешка» понадобится работа с логопедом-афазиологом — врачом, который специализируется на коррекции и устранении речевых нарушений после инсульта, черепно-мозговых травм или нейрохирургических операций. Полное восстановление речи, как и возвращение в кино, гарантировать нельзя. «Делать какие-то прогнозы сейчас невозможно. Но я искренне желаю актеру выздоровления и надеюсь, врачи помогут ему восстановиться», — заключила невролог.

30 марта семья Брюса Уиллиса объявила, что он завершает карьеру. После этого организаторы антипремии «Золотая малина» отозвали у него приз «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года» из этических соображений. Награду артист получил потому, что снялся сразу в нескольких провальных проектах перед уходом из кино.