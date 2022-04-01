Террористы доставили в Идлиб ракеты с отравляющими веществами

Боевики «Джебхат ан-Нусры» доставили в Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами

Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) доставили в район города Эриха сирийской провинции Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон Олега Журавлева.

По словам контр-адмирала, террористы оснащали ракеты ядовитыми веществами под руководством специалистов из Европы, а затем скрыто доставляли их на опорный пункт боевиков в Сирию.

«По имеющейся информации, террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Журавлев.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что США могут перебросить террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) или участников других радикальных групп на территорию Украины. По словам политика, это организуют специальные службы США.