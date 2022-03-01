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В Сирии рассказали о возможной переброске террористов ИГИЛ на Украину

Замглавы МИД Сирии Джаафари: США могут перебросить на Украину террористов ИГИЛ

Фото: Alpha Specnaz / Globallookpress.com

США могут перебросить террористов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) или участников других радикальных групп на территорию Украины, рассказал заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, пишет РИА Новости.

По словам политика, это организуют специальные службы США. Речь идет, прежде всего, о членах ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка запрещена в России).

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Замминистра подчеркнул, что использование наемников — распространенная практика для США. «Они перебрасывали террористов из лагеря Эль-Холь (на северо-востоке Сирии) в район Ат-Танфа (территория, захваченная армией США) и оттуда отправляли их в Афганистан и Буркина-Фасо», — подчеркнул Джаафари.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад поддерживает военную операцию России в Донбассе. Он также осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая, по его словам, привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке.

Марина Совина
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