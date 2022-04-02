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Российского депутата арестовали по подозрению в убийстве супруги

В Красноярском крае депутата заподозрили в убийстве женщины, чье тело обнаружили на свалке

Фото: Shutterstock

В Тасеевском районе Красноярского края суд арестовал 51-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 35-летней супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По версии следствия, вечером 28 марта пара выпивала в своем доме в селе Тасеево и поссорилась. Сначала мужчина ударил жену рукой, а затем нанес два удара ножом в грудь. От полученных ранений она скончалась на месте. Подозреваемый отвез тело убитой в лес около села и закопал рядом со свалкой бытовых отходов.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, подозреваемым оказался депутат Тасеевского районного совета. Через пару часов после убийства супруги он обратился в полицию с заявлением об ее исчезновении, но приехавшие на место сотрудники установили криминальный характер пропажи женщины.

Когда мужчине предъявили улики, он сознался в содеянном.

1 апреля растерзанное тело 35-летней женщины было найдено на свалке. На теле погибшей были признаки насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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Мария Рубникович
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