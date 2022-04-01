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Растерзанное тело россиянки обнаружили на свалке

На свалке нашли тело 35-летней жительницы Красноярского края, задержан ее 51-летний супруг

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае вблизи села Тасеево было найдено растерзанное тело 35-летней местной жительницы на свалке бытовых отходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

У погибшей имеются признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний супруг женщины. Именно он обратился в правоохранительные органы с заявлением о ее исчезновении. Следователи выясняют обстоятельства убийства и мотив.

Ранее 1 апреля Черемушкинский суд Москвы приговорил к 12 годам заключения 75-летнего тренера Юрия Петрова за убийство бывшей жены и ее 15-летней дочери в 2004 году. На преступление он пошел, чтобы не оставлять им квартиру.

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Любовь Ширижик
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