Растерзанное тело россиянки обнаружили на свалке

На свалке нашли тело 35-летней жительницы Красноярского края, задержан ее 51-летний супруг

В Красноярском крае вблизи села Тасеево было найдено растерзанное тело 35-летней местной жительницы на свалке бытовых отходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

У погибшей имеются признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний супруг женщины. Именно он обратился в правоохранительные органы с заявлением о ее исчезновении. Следователи выясняют обстоятельства убийства и мотив.

Ранее 1 апреля Черемушкинский суд Москвы приговорил к 12 годам заключения 75-летнего тренера Юрия Петрова за убийство бывшей жены и ее 15-летней дочери в 2004 году. На преступление он пошел, чтобы не оставлять им квартиру.