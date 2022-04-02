Зеленский обратился к США фразой «просто дайте нам ракеты»

Президент Украины Зеленский попросил у властей США ракеты и советские военные самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям США с просьбой предоставить Киеву тяжелое вооружение. Об этом он попросил во время интервью американскому Fox News.

«Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Вы не можете нам дать F-18 или F-19 или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты», — приводит телеканал фразу украинского лидера. В интервью он также подчеркнул, что считает ошибкой отказ Украине в членстве в НАТО.

По его словам, Украина сделает альянс намного сильнее. «Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО. Мы дополнение, мы локомотив», — утверждает Зеленский.

Ранее президент Украины попросил у Норвегии передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун». По его словам, также украинские военные нуждаются в артиллерийских системах и средствах поражения бронетехники.